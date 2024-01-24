Портовой терминал "Новатэка" в Ленинградской области, горевший после предполагаемого удара дроном, возобновил отгрузку топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные Лондонской фондовой биржи.

Сейчас, в частности, идет загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic.

А вот работа перерабатывающего комплекса пока не возобновлена. Аналитики говорят, что на это потребуются недели.

Ранее сообщали, что ночной удар по газовому терминалу в Ленинградской области РФ - это спецоперация СБУ. По данным источников, по цели точно отработали беспилотники СБУ. Поражения были точными, начался масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

После атаки дронов завод по переработке газа в порту под Санкт-Петербургом приостановил свою работу. Указывается, что пожар на заводе явился результатом "внешнего воздействия". Из-за пожара повреждена (или уничтожена) одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос для перекачки сжиженного природного газа. Еще одна цистерна была разгерметизирована.

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