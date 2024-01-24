Как и предполагала "Страна", информация о внесении обновленного законопроекта о мобилизации в Верховную Раду оказалась недостоверной.

Об этом заявил глава оборонного комитета Александр Завитневич.

"По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента", - заявил он.

Напомним, к первой версии законопроекта у депутатов было множество претензий и Кабмин этот законопроект отозвал для доработки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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