Утром 25 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из РСЗО

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 14 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 11 вражеских дронов.

На Купянском направлении отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки окупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника недалеко от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевая новость - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных. Однозначного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолет и были ли на его борту пленные, вчера не было.

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