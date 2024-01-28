В воскресенье, 28 января, Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепровском районе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Днепровском районе защитниками из ППК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", - говорится в сообщении.

Ранее о взрыве в Днепре сообщали местные паблики.

Воздушные силы ВСУ писали о полете ракеты в направлении Днепра.

Напомним, сегодня во время ночной атаки Воздушные силы сбили четыре из восьми запущенных "Шахедов". Кроме этого, россияне выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области и три ЗРК С-300 по Донецкой области.

Также мы писали, что российские военные обстреляли трижды Никопольский район Днепропетровской области. Сообщается, что РФ выпустила по Марганецкой громаде более десятка снарядов.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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