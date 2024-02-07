Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл с официальным визитом в Израиль.

Об этом передают местные СМИ.

Он объявил о переносе посольства Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим, эмоционально помолился у Стены Плача и зажег свечу в память об израильтянах, погибших в войне с ХАМАС.

"Я хочу выразить свою безоговорочную поддержку Государству Израиль. Я поддерживаю право народа Израиля на самооборону перед лицом террора. Тьма никогда не сможет победить свет. Желаю, чтобы мы увидели свет и успешный исход войны", - заявил Милей.

Напомним, что сразу после избрания Милей, выросший в католической среде, перешел в иудаизм. СМИ писали, что он хочет сделать в Аргентине одно из самых произраильских правительств в истории страны.

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Западному миру угрожает опасность из-за распространения социализма, за которым придет бедность. Президент Аргентины считает, что в последние десятилетия западные лидеры "отказались от модели свободы в пользу различных версий того, что мы называем коллективизмом", который стал не решением проблем, а их "коренной причиной".

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