В России заявили об отражении атаки 19 беспилотников в ночь на 9 февраля.

По данным Минобороны РФ, дроны сбивали над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2) и акваторией Черного моря (6).

Также в РФ сообщили о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром. Российские паблики писали, что удар наносился беспилотником, однако официально это не подтверждалось.

Напомним, на днях в российском Белгороде заявили о взрывах и попадании в цех металлоизделий.

А в ночь на 3 февраля в РФ заявили об атаке дронов на один из крупнейших НПЗ - в Волгограде. Власти региона сообщали о пожаре после падения двух беспилотников. Местные СМИ писали, что огонь распространился до 300 квадратных метров.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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