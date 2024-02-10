Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 10 февраля.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

В течение суток подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

Напомним, сегодня военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские военные наступают на Угледарском направлении, а именно на Новомихайловку в Донецкой области. Они начали контролировать 10-15% территории.

Также Рёпке говорил, что российские войска достигли центра Авдеевки, они в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ.