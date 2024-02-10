В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 10 февраля.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

В течение суток подразделениями ракетных войск ВСУ нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 февраля 2024 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 февраля 2024 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 10 февраля 2024 года

Напомним, сегодня военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские военные наступают на Угледарском направлении, а именно на Новомихайловку в Донецкой области. Они начали контролировать 10-15% территории.

Также Рёпке говорил, что российские войска достигли центра Авдеевки, они в 700 метрах от последнего маршрута снабжения ВСУ.

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