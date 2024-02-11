За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 3 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 93 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выимки, Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 35 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отбиты 2 атаки в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении отражены 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления, 2 артиллерийских средствах и 1 РЛС противника.

Напомним, украинские и западные военные аналитики пишут об ухудшении для ВСУ ситуации к западу от Бахмута, в направлении Часов Яра.

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