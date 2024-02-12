Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его покусала собака, которую выгуливали без поводка, в то время, как он выгуливал своих.

Об этом он сообщил он в соцсетях.

"Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И на меня. Спасибо врачам в Александровской, что подрихтовали", - сообщил он и опубликовал фото окровавленной ноги.

Ранее мы сообщали, что собака президента Молдовы Майи Санду укусила в Кишиневе президента Австрии за палец.

Напомним, что ранее прокуратура расследовала инцидент, когда в Киеве охранник не пустил в убежище двух детей с собакой во время воздушной тревоги.

Позже чиновник объяснил, почему в Киеве во время тревоги не пустили в укрытие детей с собакой.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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