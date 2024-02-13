Утром 13 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Всего враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 "Шахеда". Силами и средствами ПВО уничтожены 16 ударных БПЛА.



На Купянском направлении отражены 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника у Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак оккупантов неподалеку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбиты 35 атак.

На Новопавловском направлении отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.



Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

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