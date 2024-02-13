Мужчине, который в Днепропетровской области убил заместителя мэра Никополя, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Это местный житель, официально нигде не работает. Он сам заявил, что совершил преступление на почве ненависти к Журавлеву из-за подозрений в коррупции",- говорит источник.

Во время задержания у подозреваемого нашли автомат Калашникова, гранату и 87 патронов калибра 5,45 мм.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области утром, 8 февраля, неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился заместитель городского главы. Он погиб.

Как писали СМИ, расстрел произошел возле дома заместителя мэра. По словам источников журналистов, одна из основных версий убийства - конфликт Журавлева с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

Вчера стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве заммэра Никополя. Задержан 33-летний местный житель. По данным следствия, он в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления, изучил маршрут жертвы. Сообщается, что убить он хотел и других никопольских чиновников. По какой причине, не сообщается.

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