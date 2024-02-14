К 2026 году Украина потеряет около 120 млрд долларов в экономическом производстве (ВВП) и почти триллион долларов основного капитала. Показатели получены путем анализа опыта прошлых войн.

Такой прогноз публикует Кильский университет экономических исследований.

Еще 70 млрд в ВВП потеряет ЕС, а все вместе невоюющие третьи страны - 250 млрд. Больше всех в Европе пострадает Германия - ее убытки составят 15-20 млрд.

Также исследователи спрогнозировали потери в случае войны за Тайвань: в течение пяти лет она привела бы к потере всемирного ВВП в объеме 2,2 трлн долларов. В случае войны с Ираном потери могут составить 1,7 трлн долларов.

Напомним, из-за войны Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины на 2024 год, снизив его до 3,2%. В октябре прошлого года банк ожидал, что ВВП страны увеличится на 4,0%. При этом он прогнозирует, что война продлится в 2024 году.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов внешнего финансирования в этом году.

1 февраля было принято решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро, но на четыре года, до 2027-го. То есть в среднем получается по 12,5 миллиардов евро в год.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.