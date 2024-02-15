Россия еще два года будет в состоянии нести огромнейшие потери в живой силе и восполнять их без общей мобилизации.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (RUSI).

Издание пишет, что российские вербовщики выполняют почти 85% своих квот по вербовке в 10 000 человек в месяц на службу по контракту.

По мнению института, сможет ли Россия продолжать военные операции, зависит от двух ключевых факторов: способности России создать достаточное количество боеспособных подразделений и обороноспособности Украины.

Также, как сообщает RUSI, неясно, будут ли нынешние темпы набора в России достаточны для обеспечения необходимых сил для проведения более интенсивных наступательных операций.

Напомним, недавно в РФ предлагали увеличить призывной возраст до 50 лет для получивших российское гражданство.

Ранее аналитики утверждали, что ещё три года РФ сможет нести тяжёлые потери в бронетехнике, ведя войну с Украиной.

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