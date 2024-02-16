Минимум 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не стоят на учете в ТЦК из-за нынешнего законодательства.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в видеообращении.

Министр подчеркнул, что понимает все риски, которые могут быть из-за осуждённых людей на фронте, но всё равно является сторонником этого.

Ранее в Верховной Раде говорили, что мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения ВСУ. Но это должна быть добровольная мобилизация и должны быть командиры, которые согласятся рекрутировать осужденных.

В свою очередь первый замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что большинство осужденных уклонистов получают условный срок и все равно подлежат мобилизации.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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