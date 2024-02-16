Железнодорожный вокзал Авдеевки захвачен армией РФ.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

На карте украинского паблика DeepState район железнодорожного вокзала также обозначен как зона контроля российских войск.

Тем временем в сети появились видеокадры с видом на ночную Авдеевку. Судя по ролику, в городе не прекращаются бои.

Ранее россияне опубликовали фото из городского парка Авдеевки. Это значит, что они расширили контроль над районом между карьером и Индустриальным проспектом. И постепенно продвигаются с севера к 9-му кварталу - району многоэтажек, который считается одним из важнейших центров обороны ВСУ в Авдеевке.

Между тем служба новостей BBC сообщает, что бои в Авдеевке продолжаются, но украинские войска отходят. По мнению BBC, неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, взяв Авдеевку.

Также мы публиковали видео, как украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки.

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