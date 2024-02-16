Россияне публикуют фото из городского парка Авдеевки.

Это значит, что они расширили контроль над районом между карьером и Индустриальным проспектом. И постепенно продвигаются с севера к 9-му кварталу - району многоэтажек, который считается одним из важнейших центров обороны ВСУ в Авдеевке.

Напомним, в 3-й ОШБр ВСУ заявили, что соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе - "критическая".

Также, по словам украинских бойцов, в Авдеевке есть некоторые позиции, на которых шестеро военнослужащих ВСУ сдерживают атаки около сотни российских военных.

Кроме того, как сообщалось, 3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.