Россия применила в Украине еще одну новейшую ракету - Х-69.

Об этом пишет военный ресурс WarZone со ссылкой на украинских и зарубежных милитари-блогеров.

Сообщается, что ракета была сбита во время массированного удара 7 февраля. В тот же день по Украине применили и новую ракету "Циркон".

Х-69 запускается с тактической авиации. Утверждается, что это следующее поколение авиаракеты Х-59.

Британский Международный институт стратегических исследований сообщал годом ранее, что Х-69 проходит летные испытания и, вероятно, будет похожей на европейскую ракету Storm Shadow.

Ракета разрабатывается в КБ "Радуга" с 2009 года и обладает, как считается, повышенными характеристиками малозаметности.

Украина сбитие этой ракеты официально не подтверждала, хотя обычно ВСУ перечисляют все типы атаковавших ракет.

Ранее британская газета The Guardian писала, что в Европе обеспокоены ростом российского производства оружия.

А издание The Telegraph сообщало, что российское производство вооружений "оставляет Запад позади".

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.