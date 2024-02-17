Российская ракета X-69. Фото: из открытых источников

Россия применила в Украине еще одну новейшую ракету - Х-69.

Об этом пишет военный ресурс WarZone со ссылкой на украинских и зарубежных милитари-блогеров. 

Сообщается, что ракета была сбита во время массированного удара 7 февраля. В тот же день по Украине применили и новую ракету "Циркон".

Х-69 запускается с тактической авиации. Утверждается, что это следующее поколение авиаракеты Х-59.

Британский Международный институт стратегических исследований сообщал годом ранее, что Х-69 проходит летные испытания и, вероятно, будет похожей на европейскую ракету Storm Shadow. 

Ракета разрабатывается в КБ "Радуга" с 2009 года и обладает, как считается, повышенными характеристиками малозаметности. 

Украина сбитие этой ракеты официально не подтверждала, хотя обычно ВСУ перечисляют все типы атаковавших ракет. 

Ранее британская газета The Guardian писала, что в Европе обеспокоены ростом российского производства оружия.

А издание The Telegraph сообщало, что российское производство вооружений "оставляет Запад позади".

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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