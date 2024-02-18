Армия РФ вошла с юга в Работино на Запорожском направлении, а также захватила Ласточкино к западу от Авдеевки.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Утверждается, что ВСУ вышли из Ласточкино. Украинские источники этой информации не подтверждали.

Генштаб ВСУ ранее заявлял об атаках на это село, которые начались еще пару дней назад и продолжились сегодня.

Что касается Работино, то украинские военные паблики писали, что бои идут на южных подступах к селу и к востоку от него.

Также в ВСУ подтверждали, что россияне вчера пошли в наступление на запорожском участке.

Напомним, еще недавно в ВСУ говорили, что российские войска не представляют угрозы для Запорожья.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка уже перешла под контроль РФ. Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, главным смыслом его выступления стала нехватка западных поставок вооружений.

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