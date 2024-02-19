Россия вернула Украине самую большую группу детей, которых ранее вывезли с оккупированных территорий в РФ - 11 человек.

Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Сообщается, что возвращенные родственникам дети находились на оккупированных российскими войсками территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве при участии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани. В ближайшее время они должны вернутся в Украину через Беларусь.

Украина пока официально не подтверждала возвращение 11 детей их родственникам.

Напомним, в декабре Украине удалось вернуть ещё троих детей из временно оккупированных территорий.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

Отметим, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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