Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свою поездку в Монако, видео из которой публиковали украинские телеграм-каналы.

Соответствующее заявление Арестович сделал в эфире у журналиста Василия Голованова.

По его словам, ему нужно было встретиться, и он предложил назначить местом встречи Монако, поскольку хотел отметиться во всех карликовых государствах Европы, но еще не был в Монако и Лихтенштейне.

"Я знал, что меня снимут, потому что там невозможно пройти незамеченным... Там пол-самолета – русскоязычные, каждый второй на улицах – русскоязычный. Три российских батальона "Монако" и один украинский батальон "Монако". Ощущение было, что я по Киеву хожу", – рассказал экс-советник Офиса президента.

Также Арестович объяснил свои слова об уголовной ответственности тем, что, по его утверждению, по украинскому и европейскому законодательству съемка без разрешения уголовно наказуема, однако он лично не намерен пользоваться этой статьей.

Напомним, ранее издание NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от ГУР и не вернулся. На это разведка заявила, что разрешений для выезда за границу Арестовичу не выдавала.

После этого издание опубликовало скан из базы пересечения границы, в котором указано, что Арестович дважды выезжал из Украины на основании письма ГУР.

В свою очередь Госпогранслужба тоже отрицала, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины на основании письма ГУР.