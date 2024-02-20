Глава Высшей квалификационной комиссии судей три месяца выносил приговоры в "ЛНР" - СМИ
Глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Роман Игнатов, имеющий, по данным спецслужб, российское гражданство, три месяца работал судьей на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.
Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой данные Единого государственного реестра судебных дел.
"Судья Апелляционного суда Луганской области Роман Игнатов в период с 10 апреля по 13 июня 2014 года принял решение по меньшей мере по 23 делам", - говорится в публикации.
Во всех этих судебных решениях (например, №№413/2685/13-к, 424/6137/13-к, 437/4564/14к) указано, что они приняты судом в городе Луганск. В соответствии с ч.2 ст.1 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" отдельные территории Украины, входящие в состав Луганской области, являются оккупированными РФ начиная с 7.04.2014.
Напомним, что ранее ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии в Высшем совете правосудия официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р.М. о его российском гражданстве.
В свою очередь СБУ и Служба внешней разведки подтвердили, что новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов имеет гражданство РФ.
Однако сама ВККС, рассмотрев отчет рабочей группы по проверке информации о наличии гражданства России у Игнатова, заявила, что наличие у него российского гражданства подтвердить невозможно, поскольку отсутствуют дипломатические отношения с РФ.