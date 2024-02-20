Глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Роман Игнатов, имеющий, по данным спецслужб, российское гражданство, три месяца работал судьей на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой данные Единого государственного реестра судебных дел.

"Судья Апелляционного суда Луганской области Роман Игнатов в период с 10 апреля по 13 июня 2014 года принял решение по меньшей мере по 23 делам", - говорится в публикации.

Во всех этих судебных решениях (например, №№413/2685/13-к, 424/6137/13-к, 437/4564/14к) указано, что они приняты судом в городе Луганск. В соответствии с ч.2 ст.1 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" отдельные территории Украины, входящие в состав Луганской области, являются оккупированными РФ начиная с 7.04.2014.

Напомним, что ранее ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии в Высшем совете правосудия официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р.М. о его российском гражданстве.

В свою очередь СБУ и Служба внешней разведки подтвердили, что новый глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов имеет гражданство РФ.

Однако сама ВККС, рассмотрев отчет рабочей группы по проверке информации о наличии гражданства России у Игнатова, заявила, что наличие у него российского гражданства подтвердить невозможно, поскольку отсутствуют дипломатические отношения с РФ.