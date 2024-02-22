Противорадиолокационная ракета Х-31П, которую не сбили накануне, ударила по Одесской области.

Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, это может свидетельствовать о попытке разведать расположение ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.

Отметим, что Х-31П предназначена для поражения средств противовоздушной обороны западного производства. Она наводится на их радары.

Одесские паблики сообщали вечером о взрыве в районе Затоки.

Напомним, Воздушные силы ВСУ заявили, что сбили восемь из десяти дронов, запущенных ночью РФ. Заявлялось и о выпущенной по Украине ракете X-31П, которую поразить не удалось.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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