Владимир Зеленский заявил, что победил бы на выборах президента Украины, если бы они состоялись.

Об э ом он сказал Fox News.

Отвечая на вопрос, что он отменил выборы, президент заявил, что он их не отменял, а выборы запрещены законом в военное время.

"Он также сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, и если бы сегодня состоялись выборы, он был бы переизбран народом", - пишет Fox News.

Ранее мы публиковали мнение юриста, что Конституция запрещает парламентские выборы, но не президентские.

В свою очередь Зеленский говорил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие: изменение обстоятельств и закона.

Отметим, что у Залужного выше рейтинг доверия, чем у Зеленского. А рейтинг президента упал после отставки главкома ВСУ.

В то же время, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, 69% опрошенных украинцев считают, что Владимир Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения. Еще 10% считают, что в мае, когда закончится каденция Зеленского, он должен сложить полномочия, передав их спикеру Верховной Рады.