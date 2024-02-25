Глава ГУР Кирилл Буданов опроверг, информацию о том, что Иран поставил России ракеты. Также он не подтвердил то, что РФ массировано использует для ударов по Украине северокорейские ракеты.

Об этом он сообщил на форуме "Украина. Год 2024".

"Иранских ракет у России нет, а ракет северокорейского производства было использовано для ударов всего несколько штук, это не масштабно", – сказал Буданов.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран передал России сотни баллистических ракет и готовится передать еще.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не имеет подтверждений передачи ракет Ираном российской стороне.

Также сообщалось, что Россия уже применяет по Украине баллистические ракеты, переданные Северной Кореей. Выводы сделаны на базе изучения ракеты, обнаруженной в Харьковской области 2 января.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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