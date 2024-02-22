Вашингтон не имеет подтверждений передачи ракет Ираном российской стороне.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает AP.

Он напомнил, что накануне агентство Reuters опубликовало материал, в котором идет речь о передаче Ираном сотен баллистических ракет российской стороне. По его словам, статья базируется на комментариях иранских чиновников, "хвалящихся тем, что предоставили Кремлю ракеты".

"Мы внимательно следим за этим, но еще нет ни одного подтверждения, что ракеты действительно переместили из Ирана в Россию", - подчеркнул Кирби.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты уже готовят санкции против Ирана, которые объявят в ближайшие дни в ответ на продолжение поддержки России со стороны Тегерана.

Журналисты сообщали, что России были переданы ракеты малой дальности из семейства Fateh-110, такие как Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км, перед которыми практически беззащитна Украина.

По данным источников, поставки начались в начале января, после того как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года в Тегеране и Москве.

Иранский военный чиновник анонимно сообщил, что было уже минимум четыре поставки, и в ближайшие недели их будет еще больше. Поставляют их по Каспийскому морю и самолетами.

Срок действия ограничений Совбеза ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий истёк ещё в октябре прошлого года. Однако Штаты и ЕС сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Россия уже применяет по Украине баллистические ракеты, переданные Северной Кореей. Выводы сделаны на базе изучения ракеты, обнаруженной в Харьковской области 2 января.