Канадские журналисты спросили у президента Украины Владимира Зеленского: "Если вам сегодня ночью позвонит президент РФ Владимир Путин, вы поднимете трубку?"

Такой вопрос прозвучал на пресс-конференции Зеленского в Киеве.

Зеленский сначала сказал, что "у него нет мобилки, а телеграфом 1917 года я уже не пользуюсь". После этого он добавил, что Путин ему не позвонит, поскольку "не хочет заканчивать войну".

В то же время Зеленский прямо не сказал, что не возьмет трубку в случае звонка главы Кремля.

Также Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в Париже на саммите Нормандской четверки в 2019 году.

По его словам, у них была "долгая беседа", на которой "долго говорили, торговались" по поводу Минских соглашений.

Зеленский настаивал на том, что их нельзя выполнить, также он заявлял о сложностях с разведением войск. Путин, по его словам, "требовал прекращения огня".

Напомним, ранее Зеленский сказал, что Путин не хочет мира, он хочет военным путём захватить всю Украину.

Также Зеленский исключил перемирие с Россией по нынешней линии фронта. Он считает, что по Конституции обязан сделать все для освобождения всей территории Украины с помощью людей, которые готовы воевать.