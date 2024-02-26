Россияне вышли на окраины Орловки - следующего населенного пункта после захваченного Ласточкино к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

"Противник пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького. Ситуация на территории этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех", - сообщает телеграм-канал.

По его данным, на северном фланге был "неприятный момент с прорывом к Бердычам, но его удалось отразить".

Ранее были опубликованы кадры выхода ВСУ из Ласточкино к западу от Авдеевки.

Также украинские военные заявили о выходе из поселка Ласточкино.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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