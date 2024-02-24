Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в штаб командующего Авдеевской операцией генерала Андрея Мордвичева. Как утверждается - "в зону проведения спецоперации" (то есть, на территорию Донецкой области).

Об этом сообщают российские медиа.

Мордвичев рассказал, что, вопреки заявлениям о дефиците снарядов у ВСУ, интенсивность работы украинской артиллерии не снизилась.

Среди прочего министр обороны "обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к пленным военнослужащим ВСУ".

Напомним, Украина обвиняет российских военных в расстреле попавших в плен солдат 110-й бригады ВСУ. Также в последнее время случаи расстрела пленных были зафиксированы в Работино и под Бахмутом.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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