К законопроекту об усилении мобилизации в Украине депутаты подали уже 4 195 правок.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, предварительно, уже со вторника 27 февраля, начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

"Если все будет хорошо продвигаться, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как правок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", написал Ярослав Железняк.

Напомним, что ранее Комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о демобилизации срочников.

Также мы писали о том, что депутаты высказывают мнение, что еесли помощи от США не будет, то мобилизовать нужно больше украинцев.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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