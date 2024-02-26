Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 26 февраля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о визите премьера Болгарии в Киев. Возможно увеличение военного сотрудничества двух стран. Сообщил о своем онлайн-участии в саммите лидеров, который провел во Франции президент Эмманюэль Макрон.

Напомним, Болгария задерживает обещанную поставку Украине 100 бронетранспортеров. Решение в парламенте было принято более трех месяцев назад, но Министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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