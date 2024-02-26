Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что положение Украины на фронте "все более и более тяжелое".

Об этом Макрон сказал на открытии конференции по поддержке Украины в Париже.

По словам президента Франции, союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева, это предполагает "принятие сильных решений".

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон созвал срочную встречу по Украине с лидерами около 20-ти западных стран. Одна из тем обсуждения - возможность закупки снарядов для Украины в третьих странах.

Кроме того, к участникам встречи в Париже по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение состоялось в закрытой части заседания.

Ранее Франция пообещала передавать Украине ежемесячно по 3000 артиллерийских снарядов и 50 управляемых авиабомб, разово - 40 дальнобойных ракет SCALP, а также произвести 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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