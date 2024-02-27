Украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о захвате россиянами ещё двух сел под Авдеевкой - Степового и Северного.

"Враг продвинулся у Орловки, Бердычей и Тоненького. Противник оккупировал Степовое и Северное. Где дальше командование ОСГВ "Таврия" заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" – пишет паблик.

Как мы писали, еще 23 февраля военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке говорил, что россияне заняли село Степовое к северо-западу от Авдеевки.

В свою очередь главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что к западу от Авдеевки так и не были оборудованы линии обороны.

Также в ВСУ сообщили, что войска России наступают на Орловку с трех направлений после отхода украинских сил из Ласточкино.

А на днях россияне заявили о прорыве своих сил в центр Работино на Запорожском направлении. Утверждалось, что войска РФ штурмовали школу, расположенную в центральной части деревни, на улице Шевченко.

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