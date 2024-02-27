Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск европейских стран в Украину.

Глава Пятой республики заявил, что этот вопрос обсуждался на совещании западных стран в Париже, но консенсус не был достигнут.

"Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено", - заявил Макрон.

Напомним, сегодня о том, что обсуждается отправка в Украину войск западных стран заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

"Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить в Украину своих военных", - сказал Фицо после заседания словацкого Совета безопасности.

В тоже время президент Польши Анджей Дуда это опроверг и заявил, что нет планов отправить войска стран НАТО в Украину.

Ранее Россия неоднократно давала понять, что может применить ядерное оружие в случае вступления стран НАТО в войну на стороне Украины.