Президент Франции Макрон не исключил отправку войск европейских стран в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск европейских стран в Украину.
Глава Пятой республики заявил, что этот вопрос обсуждался на совещании западных стран в Париже, но консенсус не был достигнут.
"Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено", - заявил Макрон.
Напомним, сегодня о том, что обсуждается отправка в Украину войск западных стран заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить в Украину своих военных", - сказал Фицо после заседания словацкого Совета безопасности.
В тоже время президент Польши Анджей Дуда это опроверг и заявил, что нет планов отправить войска стран НАТО в Украину.
Ранее Россия неоднократно давала понять, что может применить ядерное оружие в случае вступления стран НАТО в войну на стороне Украины.