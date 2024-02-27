Президент Польши Анджей Дуда отрицает намерения отправить войска стран НАТО в Украину.

Об этом президент Польши сказал журналистам по окончании конференции по поддержке Украины в Париже.

"Таких решений абсолютно нет", - заявил Дуда.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны Евросоюза и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений.

В свою очередь чешский премьер-министр Петр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины, заявил, что Чехия не планирует отправлять своих военных в Украину.

Также мы писали, что в прошлом году бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон приближается к принятию решения по отправке своих солдат в Украину. На уточняющие вопросы он ответил, что отправка войск может произойти при "катастрофическом развитии войны", уточнив, что подразумевает "продолжение оккупации".

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