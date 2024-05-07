Сегодня, 7 мая 2023 года президент Владимир Зеленский опубликовал традиционное видообращение к украинцам в своём телеграм-канале.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил, что самые горячие направления на фронте – в Донецкой и Харьковской области. Предупредил западных лидеров, что задержка с поставками вооружения дорого обойдется украинским военным. Рассказал о подготовке к "саммиту мира" – телефонных разговорах с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо-Верде. Снова заявил, что Украина выполнила все условия, необходимые для начала переговоров с ЕС по вступлению, и ждет соответствующего решения от ЕС в июне.

Ранее Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Между тем, война РФ с Украиной идёт уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления россиян на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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