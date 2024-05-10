Ночью 10 мая россияне выпустили по Украине 10 беспилотников "Шахед". Силы ПВО уничтожили все дроны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

В ночь на 10 мая 2024 года противник выпустил десять ударных БПЛА типа Shahed-131/136 с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове после ночного удара россиян загорелись частные дома. Пострадали женщина и ребенок.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. В Украине подсчитывают последствия недавнего удара по энергетике. Как стало известно, две ГЭС получили значительные поражения и были выведены из эксплуатации.

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