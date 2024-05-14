Ночью 14 мая россияне атаковали Украину 18 беспилотниками "Шахед". Силы ПВО сбили все дроны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

"В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что РФ каждый день выпускает по 150 дронов только на юге Украины.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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