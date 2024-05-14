Истребители F-16 из Дании не окажутся в Украине в течение одного месяца, как сообщалось вчера.

Журналист издания Diе Zeit Йорг Лау удалил свою информацию, в которой неверно привел слова премьер-министра Дании Фредериксена.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Журналист извинился и уточнил, что речь шла не об одном месяце, а о "месяцах".

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые истребители F-16 окажутся в Украине "после Пасхи".

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Как рассказывала и. о. главы Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, сначала поставки организует Дания, а уже потом F-16 прибудут в Украину и из Нидерландов.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.