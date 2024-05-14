Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 14 мая.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Харьковское направление усилено. Ситуация контролируемая, но выводы делать рано. Рассказал о встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украине нужно ускорение поставок – сейчас между оглашением пакета и поставками слишком длинная пауза. Также нужна ПВО, особенно для Харькова. Сообщил о телефонном разговоре с президентами Франции и Южной Кореи. Оба согласились приехать на "саммит мира" в Швейцарию.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о боях на окраинах Волчанска. Кроме того, на Харьковском направлении россияне провели 13 атак.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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