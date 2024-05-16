Армия РФ продвинулась к северу от Волчанска в Харьковской области.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Судя по карте, россияне расширили свое присутствие на северной окраине города.

В сети опубликовано видео российских военных в центральной районной больнице города. Она находится в центральной части Волчанска (обозначено на карте). Но украинские паблики заявляют, что россиян из больницы уже выбили.

В то же же время это показывает, что отдельные группы россиян продвигаются в центр города.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о "срыве планов" армии РФ в Волчанске.

Также мы писали о том, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни.

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