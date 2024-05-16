Делегация украинских депутатов в США добивается не только разрешения бить американским оружием по территории РФ, но и приглашения в НАТО на ближайшем саммите Альянса в июле.

Об этом рассказал нардеп Егор Чернев ("Слуга Народа").

"Один из тех пунктов, которые мы сейчас продвигаем тут в Вашингтоне, чтобы мы все-таки получили четкий сигнал относительно нашего членства в НАТО в Вашингтоне уже в июле этого года на саммите. Мы понимаем, что после приглашения не будет на следующий день членства. Но мы можем иметь какие-то конкретные четкие рамки. Я думаю, что 2028 год - это абсолютно реальные рамки", - заявил Чернев.

Напомним, что ранее призыв принять Украину в НАТО до 2028 года появился в отчете группы Ермака-Расмуссена.

Также мы писали, что ФРГ отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины.

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