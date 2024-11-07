Украинцев штрафуют за хранение дров без документов о происхождении.

Об одном таком случае сообщила в Фейсбуке Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

"Возле села Украинка в Николаевской области государственные инспекторы остановили гражданина, который перевозил дрова в багажнике автомобиля без документов, подтверждающих законность приобретения. За нарушение природоохранного законодательства гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 65 КУоАП и оштрафован на 510 гривен", - сказано в публикации.

Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла закон, по которому за хранение дров без документов можно вообще попасть в тюрьму. Закон вносит новую статью в Уголовный кодекс и Административный кодекс о незаконном хранении древесины. Если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, за это грозит от 34 000 гривен штрафа или лишение свободы роком вплоть до пяти лет.

Украинцы стали высмеивать этот закон в ТикТоке. Пользователи иронизируют по поводу того, что украинцам светит наказание за обычное хранение дров. Закону также посвятил отдельную песню популярный в интернете исполнитель Клавдий Петрович. А народный депутат Юрий Камельчук попытался успокоить население и заверил, что штрафы за дрова грозят только тем, кто рубит и крадёт дрова в больших объёмах, и что полиция с проверками по домам ходить не будет.

Но после волны критики Владимир Зеленский решил закон не подписывать.