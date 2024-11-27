Российская миссия в ООН намекает на новый удар по Украине после того, как ВСУ вновь атаковали территорию РФ западными дальнобойными ракетами.

"Режим Зеленского, похоже, не внял предупреждению", – заявили в миссии, подразумевая под "предупреждением" удар "Орешником" по Днепру.

Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что риски применения ядерного оружия высоки.

"Но это не означает, что эти риски необратимые", - сказал он в интервью Al Arabiya.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ подтвердило новые удары американскими тактическими баллистическими ракетами класса "земля - земля" ATACMS по Курской области и заявило, что готовит ответные меры.

Отмечалось, что 23 ноября пять ракет ATACMS нанесли удар в районе населенного пункта Лотаревка, причем две ракеты поразили ЗРК С-400. А 25 ноября семь ракет ATACMS ударили по аэродрому Курска. Одна поразила цель, двое военных вследствие атаки получили легкие ранения.

Ранее мы писали, что после недавних ударов западными ракетами по Курской и Брянской областям Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой средней дальности "Орешник", предназначенной для ядерной войны с НАТО.

В Кремле после этого заявили, что подобные удары по Украине могут повториться.