ЦИК Украины зарегистрировала двух новых народных депутатов
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух новых народных депутатов.
Об этом сообщается в Фейсбуке ЦИК.
От партии "Голос" в парламент прошла бывшая представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, от партии "Батькивщина" – Богдан Лукашук, сын нардепа IV-VII созывов Олега Лукашука.
Вчера Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ташевой с должности своего постпреда в Крыму.
Напомним, Ташева заявляла, что Украина в случае освобождения Крыма планирует выдворить оттуда от полумиллиона до 800 тысяч россиян, которые прибыли в Крым после аннексии.
Также она анонсировала, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану.
Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.
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