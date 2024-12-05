Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух новых народных депутатов.

Об этом сообщается в Фейсбуке ЦИК.

От партии "Голос" в парламент прошла бывшая представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, от партии "Батькивщина" – Богдан Лукашук, сын нардепа IV-VII созывов Олега Лукашука.

Вчера Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ташевой с должности своего постпреда в Крыму.

Напомним, Ташева заявляла, что Украина в случае освобождения Крыма планирует выдворить оттуда от полумиллиона до 800 тысяч россиян, которые прибыли в Крым после аннексии.

Также она анонсировала, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.

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