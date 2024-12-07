Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку.

Об этом сообщает сам чиновник, заявляя, что причиной такого решения стал его конфликт с руководителями военных администраций.

"Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчётов с работающими на восстановление города подрядчиками, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое", – заявил Ломако.

Напомним, Ломако является соратником мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который вступил в конфликт с Банковой и был уволен со своей должности по решению суда.

В сентябре полиция проводила обыски в мэрии Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка. Ломако заявил, что дело касается 2017 года, и назвал его "политическим давлением по указанию сверху".

А в прошлом году обыски прошли у Ломако дома – начальник областного центра объяснял это своей критикой в адрес главы местной военной администрации.

Ранее с должности уволили советника мэра Мариуполя, который заявил о массовом возвращении переселенцев на территории оккупированные РФ.