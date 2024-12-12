Франция продолжит поставку дальнобойных ракет SCALP в Украину, однако их мало.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в интервью украинским СМИ.

"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это требуется определенное время. Это также осложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем, и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadows, а американцы – ATACMS”, – сказал Вейсьер.

Ранее французская газета Le Monde писала, что специалисты из Франции и Великобритании помогают ВСУ запускать дальнобойные ракеты по территории РФ.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ. К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко, в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.