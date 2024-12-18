Появился суточный прогноз погоды в Украине на завтра, 19 декабря.

Его публикует Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Фейсбуке.

На большей части страны будет облачно с прояснениями. В осном день пройдёт без осадков, лишь в северо-восточных регионах местами пройдёт небольшой мокрый снег и дождь. В южных областях и в Карпатах ночью и утром будет наблюдаться туман; на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от -3° до -2° мороза, днем ​​+2..+7° тепла, в западных, большинстве южных областей и в Крыму +6°..+11°; на востоке страны ночью -1°..-6°, днём ​​около 0°.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ракетная атака РФ 13 декабря, ставшая одной из наиболее масштабных, была специально была предпринята "под похолодание".

Война в Украине идёт 1029-й день. Последние новости с главными событиями 18 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. 17 декабря войска РФ взяли Анновку, сомкнув окружение к югу от Курахово, где бои шли последние недели. Также россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. А западные СМИ написали о сложном положении украинской армии в Курской области РФ. Там у противника имеется значительное преимущество в численности, артиллерии и технике.

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