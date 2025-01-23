"Военная ситуация на востоке Украины в последние дни резко ухудшилась. Линии обороны рухнули на различных участках фронта", - заявляет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, комментируя ситуацию в Великой Новоселке, Часовом Яру и Покровске.

В частности, ВСУ попали "в ловушку" в Великой Новоселке, которая расположена между тремя реками, пишет Neue Zürcher Zeitung, прогнозируя скорое падение города, который три года был "оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса".

Украинские военные, "судя по всему, отрезаны от всех поставок". Оставшимся украинским военным "остается надеяться только на то, что они доберутся до безопасного места пешком через поле или на импровизированных паромах через реку Мокрые Ялы". При этом им "приходится оставлять тяжелую военную технику".

Попытки прийти им на помощь, "видимо, не увенчались успехом", о чем свидетельствует, в том числе, видео уничтоженной в окрестностях бронетехники.

"Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступательные бои под Авдеевкой год назад и под Угледером в октябре. В обоих случаях высшее командование слишком долго выжидало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отходе. Соответственно, среди некоторых украинцев существует большое возмущение тем, что Киев, похоже, ничему не научился", - комментирует швейцарская газета, упоминая комментарий журналиста Юрия Бутусова.

Издание прогнозирует, что после Великой Новоселки россияне пойдут на север, где мало топографических препятствий, к границе Днепропетровской области.

"Великая Новоселка – это символ переменчивой судьбы войны", - пишет издание, напоминая, что именно здесь разворачивалось провалившееся контрнаступление Украины летом 2023 года.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.