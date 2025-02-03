В Украине уже применяют лазерное оружие для поражения целей на высоте.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский в интервью "Радио Свобода".

По его словам, страна обладает лазерным вооружением, способным уничтожать объекты на определенной высоте.

Напомним, в декабре прошлого года Сухаревский говорил, что у Украины есть собственное лазерное оружие, которое называется "Тризуб". Оно может сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Также в Британии заявляли о возможности отправки в Украину своего лазерного оружия DragonFire, которое может сбивать дроны.

Война в Украине идет 1076-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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