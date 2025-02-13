Владимир Зеленский дал понять, что в Воздушных силах возможны кадровые изменения.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении, записанном из поезда.

"Только что я говорил также с главкомом Сырским – нам нужно укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами", - сказал Зеленский.

На днях бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева назначили руководить тактической группой "Великая Новоселка".

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